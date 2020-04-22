【荷甲】政府延長限聚令至9月　荷蘭足總勢腰斬今季荷甲 (13:02)

受新冠肺炎疫情影響，荷蘭政府決定延長多3個月禁止公眾聚會活動，直至9月1日。荷蘭足總隨即發聲明，表示計劃不再繼續2019/20年荷甲及荷乙球季：「在9月1日前，職業足球賽事即使閉門亦不能舉行，賽會不打算繼續2019/20年球季。根據政府最新決定，荷蘭足總會諮詢歐洲足協，再落實決定。」據報道，荷蘭足總將於本周五跟各荷甲球會代表會面，討論後續安排，包括如何決出聯賽排名及來季歐洲賽席位。荷甲前列球隊如阿積士、阿爾克馬爾及燕豪芬，早前已同意取消球季。荷甲於上月12日起停擺，尚餘8輪比賽，目前聯賽排行榜上，阿積士和阿爾克馬爾同得56分排首兩名。

不過，比利時足總早前擅自腰斬比甲球季，事後被歐洲足協指有可能影響該國球隊的來季歐聯及歐霸盃席位，並警告各國不可隨便取消賽事，但歐洲足協昨與55個成員國舉行視像會議，態度明顯軟化，讓步「接受在特殊情况下取消球季」，據報更已制訂決定來季歐洲賽資格的指引。

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