【英超】傳歐洲足協定指引　若英超腰斬　阿仙奴受惠系數或獲歐聯資格 (11:57)

歐洲足協（UEFA）昨與55個成員國足總舉行視像會議，討論如何完成今季餘下賽事。UEFA在聲明中雖續強調，建議各國完成今季聯賽及盃賽，但較此前態度軟化，提及接受在特殊情况下取消球季，並定出來季歐洲賽資格的「特別指引」。

英國《太陽報》報道披露，相關指引提及到，若球季未能完成，將以歐洲足協的球會系數，決定來季歐聯席位誰屬，即根據球會過去5季在歐聯或歐霸盃的歐洲賽成績計算。例如若英超球季未能完成，將以系數最高分的4隊參加歐聯，阿仙奴雖暫列英超第9名，但系數在英超排第4（91分），因而可參加來季歐聯。系數前3名的英超球隊，分別為曼城（112分）、利物浦（99分）和曼聯（92分），熱刺、車路士及李斯特城雖排聯賽前列，但因系數排第5至7位，只能獲得下季歐霸盃席位，而現於聯賽排第6及第7的狼隊及錫菲聯，將因而無緣歐洲賽。

報道同時提及，由於曼城早前因違反財政公平競技條例（FFP），被歐洲足協重罰禁止參加未來兩季歐洲賽，若「藍月」上訴失敗維持原判，其歐聯席位將由系數排第5的熱刺補上。

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