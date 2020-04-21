【西甲】巴塞首度出售魯營冠名權　皇馬擬用B隊主場復賽減開支 (22:16)

魯營自1957年啟用便沿用名稱至今，儘管巴塞指出，冠名贊助暫時適用於2020/21球季，資金「將投資在新冠病毒研究及抗疫」。惟聲明亦提到，巴塞早前已訂下魯營及多個基地的翻新計劃Espai Barca，當中包括出售魯營冠名贊助，如贊助商若想長期合作，會方將考慮。另一西甲球隊馬德里體育會，在2017年搬入新主場時，亦決定向中國萬達集團賣出球場冠名權，球場命名為萬達大都會球場至今。

另一方面，由於西甲今季只會閉門復賽，皇馬據報獲批改用僅容納6000人的B隊主場迪史堤芬奴球場，以便提早重建班拿貝球場，及節省比賽日開支。

歐洲足協今日再與55個成員國開會，商討各地聯賽復賽安排。與會前，意媒報道有8支意甲球隊反對球季繼續，費倫天拿及帕爾馬隨即闢謠，表明支持復賽。不過，體育部指「仍未能保證球季完成」。

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