【NBA】亮相米高佐敦紀錄片　奧巴馬：當年冇錢購票入場 (19:58)

米高佐敦最新一輯紀錄片《The Last Dance》近日成為熱話，內容主要以公牛皇朝最後一個冠軍賽季1997/98為主軸，當中有不少從未曝光的片段。身為公牛球迷的美國前總統奧巴馬亦在影片中亮相，不過影片介紹他為「前芝加哥居民」，而非「美國前總統」，惹來網民熱議。年輕時曾在芝加哥定居，奧巴馬在當地展開政治生涯，今次在片中自爆當時因為貧窮，連買球票入場的能力都沒有：「當米高初來芝加哥時，我根本沒有錢去買一場公牛的門票，甚至連優惠票也買不起。」他又坦言當時非常窮困，但憶起當時米高佐敦的到來，確實令芝加哥這座城市成為了體壇焦點，人民都團結起來。

而美媒報道，《The Last Dance》第一集在美國的收視率破紀錄，成為18至49歲成年人在電視廣播和網絡上的即日收視冠軍，第1集在ESPN和ESPN2中的平均觀眾人數為630萬，亦是ESPN歷來最高收視的原創節目。值得一提的是，香港的播放平台為擁有NBA轉播權的《體通天下》。

另外，繼高比拜仁遺孀雲妮莎後，年初直升機空難中的4名遇難者家屬，亦入稟洛杉磯法院，以《過失致人死亡法》正式起訴失事直升機所屬公司「Island Express」。

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