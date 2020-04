【NBA】亮相米高佐敦紀錄片　奧巴馬：當年冇錢購票入場 (19:58)

米高佐敦最新一輯紀錄片《The Last Dance》近日成為熱話,內容主要以公牛皇朝最後一個冠軍賽季1997/98為主軸,當中有不少從未曝光的片段。身為公牛球迷的美國前總統奧巴馬亦在影片中亮相,不過影片介紹他為「前芝加哥居民」,而非「美國前總統」,惹來網民熱議。年輕時曾在芝加哥定居,奧巴馬在當地展開政治生涯,今次在片中自爆當時因為貧窮,連買球票入場的能力都沒有:「當米高初來芝加哥時,我根本沒有錢去買一場公牛的門票,甚至連優惠票也買不起。」他又坦言當時非常窮困,但憶起當時米高佐敦的到來,確實令芝加哥這座城市成為了體壇焦點,人民都團結起來。

而美媒報道,《The Last Dance》第一集在美國的收視率破紀錄,成為18至49歲成年人在電視廣播和網絡上的即日收視冠軍,第1集在ESPN和ESPN2中的平均觀眾人數為630萬,亦是ESPN歷來最高收視的原創節目。值得一提的是,香港的播放平台為擁有NBA轉播權的《體通天下》。

另外,繼高比拜仁遺孀雲妮莎後,年初直升機空難中的4名遇難者家屬,亦入稟洛杉磯法院,以《過失致人死亡法》正式起訴失事直升機所屬公司「Island Express」。

相關報道:【NBA】高比結婚19周年 加素爾代向遺孀獻花 米高佐敦紀錄片首播

其他報道:【英超】奧斯爾被指拒隨阿仙奴減薪 英超隊遲出糧或令轉會受限

Fans react to Barack Obama being presented as 'former Chicago resident' in ‘The Last Dance’ doc: https://t.co/JRug7FFW8b pic.twitter.com/IFHFU9Uruv

— Complex (@Complex) April 20, 2020