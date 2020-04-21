【東京奧運】日方否認國際奧委會說法　未允付3000億額外開支 (17:56)

東奧因疫情延期一年至明年7月揭幕，據報將增加3000億日圓（約216億港元）開支。國際奧委會昨日在網站表示，安倍晉三已同意按照合約條款，承擔因延期而來的額外開支，國際奧委會則會負責當中數百萬美元。不過，日本方面今日否認說法，橋本聖子表示：「在上月的電話會議中，我們只談及會評估及討論費用細節，但還未有答允會承擔這部分金額，我認為在聲明中加入首相的名字，是不恰當做法，我們已要求國際奧委會在聲明中刪走相關部分。」

日本疫情仍然嚴峻，延期後能否真正開幕，仍存在變數。日本神戶大學傳染病學專家岩田健太郎，亦表示對此感悲觀：「我也希望日本在明年夏天能控制疫情，但我不認為地球上任何一個地方可以做到，所以對東奧明夏舉行感到悲觀。」鑽石公主號郵輪在今年2月爆發疫情，岩田健太郎當時發布短片，批評郵輪上隔離情况混亂；早前亦有多國學者表示，若未有疫苗，東奧延期於事無補。

其他報道：【西甲】政府同意「嚴格健康守則下」復操 傳6月6日重開 球員不滿或被隔離到季尾

其他報道：【英超】奧斯爾被指拒隨阿仙奴減薪 英超隊遲出糧或令轉會受限