【港超】取消升降制　港甲晉峰認「衝超」被動難覓贊助　流浪促復賽續獲補貼 (18:23)

足總宣布今季港超不設升降制後，意味來季要有港超球會退出，才會考慮邀請甲組球會升班。晉峰今季積極擴軍，請來西班牙籍教練艾斯達維執教，季中簽入兩名曾在西乙B聯賽效力的外援，停賽前以13仗30分居港甲榜首。總教練何信賢承認，球會現時情况被動，但會作兩手準備，已跟職球員開會商議，「其實好upset和無奈，爭取到成績時，奈何（爭標）只差一步。現在會以升港超做準備，部署申請港超球會牌照，最後一步才考慮留在甲組。但很被動，不知定位將是港超還是港甲球隊，加上疫情打擊，尋覓贊助商相當困難，所以就算升超都不會大搞。」

何信賢透露，球會續為職球員支薪至6月，有信心近半隊成員留隊，包括主教練及兩名外援，在西班牙疫情不穩，已獲球會安排住宿續留港，但他指，下季暫定11月下旬才開鑼，需考慮未來7個月「真空期」問題，「我們都有信心最終可升超，希望一圓在港超的心願，讓球隊小將有更好的成長平台。」

至於港超標準流浪會否續戰下半年的復賽，總監李輝立表示，早前已向足總去信反映，若復賽如過去兩個月閉門作賽，繼續獲政府補貼或豁免比賽場地等開支，願意參與復賽，「其實我們想踢，這樣可給年輕球員有更多機會比賽，也要照顧職球員的生計，但閉門比賽的開支頗大，希望足總向政府繼續爭取補貼費用。」至於來季流浪會否續戰港超，李輝立稱，同樣需考慮比賽及轉播費等開支，「疫情令多間球會老闆損失慘重，如每場比賽維持開支大，無礙加重老闆負擔，如每場使費可減至僅約5000元，相信繼續參賽機會都大。」

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