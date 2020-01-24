【NBA】高比結婚19周年　加素爾代向遺孀獻花　米高佐敦紀錄片首播 (17:25)

雲妮莎昨在instagram貼上和高比的甜蜜合照，在後者去世後首個結婚紀念日寫道：「我的王上、我的心和最好的朋友，結婚19周年快樂，我很想你，但願你在這兒將我擁入懷中，我愛你。」雲妮莎其後再上載照片，分別是女兒Natalia等人準備的紅玫瑰，以及加素爾夫婦所送的粉紅色花束，代高比陪伴雲妮莎度慶祝紀念日。另高比空難的直升機事故共有9人罹難，前日再有兩個遇難者家庭向直升機公司提出索償。

此外，講述「籃球之神」米高佐敦在芝加哥公牛最後一季經歷的紀錄片《The Last Dance》，昨在美國開始播放。這部一連10集的紀錄片吸引不少球星追看，並在twitter寫下感想，包括波特蘭拓荒者球星李拿特、猶他爵士後衛米曹等，名宿韋迪更誇張地表示：「如果我人生只有3個願望，其中一個是想看The Last Dance。」

至於35歲前金州勇士中鋒布吉特（Andrew Bogut），因東京奧運延遲一年，或放棄最後一次代表澳洲隊征奧，下月中宣布退役。他自2004年雅典奧運為國家隊披甲，去年領銜在世界盃獲「梗頸四」，原計劃今夏戰畢東奧後結束15年職業球員生涯。

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