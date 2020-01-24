【意甲】托迪與羅馬主席決裂　「球會大門外等兒子感傷心」　遺憾未與大哨合作　 (19:14)

托迪近期不時在社交網與一眾名宿視像對話，當中包括迪比亞路、派路及簡拿華路等。這名43歲「羅馬王子」早前與意大利前射手東尼敘舊時，稱與羅馬現任主席柏洛達關係決裂：「我兒子現在是羅馬青年軍成員，但每次他到訓練場時我也避免進入，只在大門外等候。有時我上車後會感到傷心，畢竟羅馬是我效力了近30年的球會。」

自1992年首為一隊上陣，到2017年掛靴後，托迪曾任「首都狼」的管理層，但與美籍班主柏洛達不和，最終在去年拒任技術總監離隊，另一名將迪羅斯去年亦意興闌珊，轉投阿甲球會小保加。托迪表示，除非柏洛達離任，否則不會重返成名地：「事實上我掛靴時狀態仍然很好，上陣時你仍能感受球迷的熱情和愛戴，但我不想成為球隊發展的障礙。有人向我說若我繼續留效將會被投閒置散，所以我選擇離開。」

不過，托迪昨與另一名將韋利敘舊時，未再提及與羅馬的恩怨情仇，反而表示非常欣賞巴西隊前射手「大哨」朗拿度：「我一直希望與他合作，但我知道他不會加盟羅馬。有時翻看他比賽的片段，我仍有昔日那種感覺，他就如神一樣。」

另外，繼帕爾馬將帥宣布放棄4月薪金後，羅馬主帥方辛卡及一眾球員亦同意放棄今年3至6月合共4個月的薪金，在意甲停擺期間共度時艱。然而球會行政總裁費安卡強調，若聯賽重開將會視乎成績，向各人發放獎金。

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