【球星抗疫】碧咸響應號召拍片答謝醫護　比利偕馬拉當拿齊參與 (19:20)

國際足協今日在官方網站及社交平台上載影片，片段雲集歷代球星，向正在力抗疫情的醫護人員鼓掌致意。不少退役球星均在其中，包括近年行動不便的「球王」比利、身形發福的「大哨」朗拿度、馬拉當拿、卡卡、朴智星、雲巴士頓等，現役球星則有年初轉投美職聯洛杉磯銀河的「小豆」查維亞靴南迪斯、近日盛傳與祖雲達斯續約的門將保方、西甲球星沙治奧拉莫斯、碧基等。影片末段又以多國語言，向醫護人員說「謝謝」。

現為美職聯新軍國際邁阿密班主的碧咸，感謝醫護人員的無私貢獻：「作為足球員，我們經常獲得掌聲，但如今這麼多人以身犯險保護我們的生命，讓我們藉此機會道謝。你們是人類的英雄，整個足壇都支持你們。」

國際足協齊集足壇名將向醫護人員打氣

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