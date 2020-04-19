【英超】5歲列斯聯球迷傾盡豬仔錢罌15鎊　去信白禮頓欲買斷賓韋特 (20:36)

在球壇停擺前位列英冠榜首的列斯聯，今季向英超球會白禮頓借用22歲的賓韋特。這名年輕中堅曾有傳是曼聯和利物浦的目標，亦相當受列斯聯球迷喜愛，包括5歲小球迷歐頓（Daniel Auton）。歐頓近日去信白禮頓主席Paul Barber，提出在季尾買斷賓韋特，更純真地表示：「我數過豬仔錢罌中有15.07英鎊，應該能幫到忙。」

面對歐頓的「開價」，Paul Barber回信指經認真考慮後，教練團決定留用賓韋特，但讚揚柯頓對列斯聯的付出：「你用盡所有積蓄幫助喜愛的球隊，真了不起，你看年輕球員的眼光不錯，未來或者可以當上球探！」此事亦引起列斯聯班主Andrea Radrizanni的注意，在Twitter邀請歐頓放學後到球探部門幫忙，並表示會就15.07英鎊的價錢，再向白禮頓「加碼」收購賓韋特。

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