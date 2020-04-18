【東京奧運】東奧延一年未穩陣　英學者：疫苗決定命運 (17:34)

東奧由今年7月延至明年7月揭幕，但日本以至全球的新冠肺炎疫情，持續多月仍未受控，日本日前更宣布緊急狀態令擴展至全國，直至5月6日為止，令外界擔心延期後的東奧，能否真正能在明夏上演。愛丁堡大學全球健康學院院長Devi Sridhar表示，疫苗是新賽期的關鍵：「如果有疫苗，新賽期才說得上是符合現實，而且這款疫苗必須是有效及能夠負擔的。不過，現時科學上沒有突破，令我覺得舉行奧運不現實。」國際奧委會成員龐特重申，不會再有後備方案：「日本方面稱可以延遲一年，但不會多於一年，我們都希望會在2021年完成。」

另外，東奧延期引起連鎖效應，原定禁賽至2020年的運動員，能否在明年出戰奧運受關注。田徑誠信委員會（AIU）主席Brett Clothier向路透社表示，相關運動員將會得益：「世界反禁藥組織的禁令都以4年為期，雖然原意是為奧運賽期而設，但若突然延長禁令多一年，法律上不可行。有運動員因而得益，是不幸的情况，但禁令確是以時間為單位，而非以賽事為單位。」

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