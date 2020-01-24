【港超：有片】升班馬合演電競決賽　劉智樂憑自己奠勝　助流浪挫愉園破「錦標荒」 (21:36)

雖然賽事較原定下午6時延遲了45分鐘，才開始在足總facebook專頁直播，但仍無損最高峰有超過700名球迷瀏覽觀戰。4強由傑志對愉園，以及冠忠南區對標準流浪。「愉蛋」控制的愉園雖被傑志的高美斯梅開二度，一度落後0：2，但憑射手加維蘭大演帽子戲法，包括上、下半場補時各建一功扳平，再於加時攻入奠勝球，擊敗由吉祥物「傑仔」控制的「藍鳥」。至於另一場4強，劉智樂控制的流浪對夏志明控制的南區，二人各憑自己建功，法定時間踢成1：1平手，雖南區有查維斯反超前，但流浪最終憑歐陽耀冲及巴辛各入一球，終反勝3：2。

兩支升班馬合演的電競比賽決賽，雙方半場互無紀錄，戰至54分鐘，劉智樂再憑任單箭頭的自己，接應妙傳得手，繼8強及4強後自己再有進帳，攻入今屆賽事第3球，並尾段守住愉園攻勢後，在逾500名網民見證下，終維持1：0勝果，取得首屆「港超聯在家作賽」冠軍，並取得遊戲現金券。這名26歲港將前鋒表示，球員在家抗疫參與今次賽事，「足總辦今次電競比賽，都是想大家安在家中抗疫，又可娛樂球迷，讓大家及球員不用餓波。」南區則2：0擊敗傑志奪季。

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