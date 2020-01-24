【新冠肺炎：有片】空手道港將曾綺婷治療29日後出院　本地首運動員痊癒 (20:42)

早前確診新型冠狀病毒肺炎的空手道港將曾綺婷，今日宣布出院，成為首名康復的香港運動員。
27歲的曾綺婷今午出院，已回到體院宿舍。在體院發布的影片中，她說心情很開心：「尤其是離開醫院的一刻，好像一段時間未聞過新鮮空氣，未見過車。沿路回來都覺得好新鮮。」她指現時身體狀况不俗，「覺得自己已經可以投入訓練」，希望用兩星期重拾狀態。她又感激醫護人員辛苦工作，院友亦成為朋友，會為出院的人歡送，亦在測試結果續呈陽性後互相安慰。
空手道隊自由組手成員上月中赴法國後集訓回港，但之後3名運動員及2名教練相繼確診新冠肺炎。3月19日確診的曾綺婷，住院至今29日。法籍教練Rida Bel-lahsen早前亦已出院，但男將李振豪、周家謙及總教練William Thomas續留醫，但狀態良好。
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【空手道運動員曾綺婷分享出院感受】 空手道運動員曾綺婷經過接近一個月嘅治療之後，今日終於康復出院喇！👏🏻👏🏻希望佢繼續保持身體健康，其他確診嘅隊友同教練都可以早日康復💪🏻一齊睇吓曾綺婷有咩想同大家分享～👇🏻 Tsang YeeTing 曾綺婷 #齊撐香港運動員 #香港體育學院 #體院 #HKSI
Posted by Hong Kong Sports Institute 香港體育學院 on Friday, 17 April 2020