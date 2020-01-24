【新冠肺炎：有片】空手道港將曾綺婷治療29日後出院　本地首運動員痊癒 (20:42)

27歲的曾綺婷今午出院，已回到體院宿舍。在體院發布的影片中，她說心情很開心：「尤其是離開醫院的一刻，好像一段時間未聞過新鮮空氣，未見過車。沿路回來都覺得好新鮮。」她指現時身體狀况不俗，「覺得自己已經可以投入訓練」，希望用兩星期重拾狀態。她又感激醫護人員辛苦工作，院友亦成為朋友，會為出院的人歡送，亦在測試結果續呈陽性後互相安慰。

空手道隊自由組手成員上月中赴法國後集訓回港，但之後3名運動員及2名教練相繼確診新冠肺炎。3月19日確診的曾綺婷，住院至今29日。法籍教練Rida Bel-lahsen早前亦已出院，但男將李振豪、周家謙及總教練William Thomas續留醫，但狀態良好。

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