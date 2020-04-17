【新冠肺炎】日服一粒阿士匹靈　拉素奇招抗疫 (19:47)

《米蘭體育報》稱，拉素的醫療團隊認為球員要減低新冠病毒對球員的影響，提升免疫力相當重要，因此建議球員攝取足夠維他命C和D，亦建議食用對心血管及情緒有幫助的食物，例如蒜頭和巧克力，但要數最出人意表的，是每日要服用1粒100毫克的阿士匹靈。這種藥物過去主要用途包括止痛、退燒、預防心臟病及部分癌症，亦有傳可預防新冠肺炎，但未獲醫學證實。然而，服用阿士匹靈同時會引起胃部不適等副作用。

另一方面，隨住意大利疫情開始穩定，感染人數回落，體育部長亦稱會盡力落實在5月4日，全國封城令解除後，恢後各項體育訓練，意味意甲或有望下月底復賽。惟意足總昨宣布，U18或以下組別及女子聯賽賽季腰斬。

另外，意乙阿斯科利昨解僱主帥史杜朗尼（Roberto Stellone）及其教練團，成為當地首支以新冠肺炎為由易帥的球隊。會方稱史帥拒絕協議減薪，青年軍教練 艾巴斯高（Guillermo Abascal）將接手這支護級分子。

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