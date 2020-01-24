【港超】理文去信足總不滿放寬盃賽限制　陳曉明：看不到決賽隊會球員短缺 (17:53)

足總主席貝鈞奇昨透露，盃賽決賽將限制新轉會球員不能倒戈，但球員若由非決賽球隊加盟，則可獲上陣資格。但據本地盃賽規則，球員若曾代表另一球隊參加該盃賽，將不可為新東家於同一盃賽披甲。

理文主教練陳曉明表示，足總或擔心決賽球隊屆時出現球員不足而設修例，但他認為，港超球會將有主導權可跟球員延長合約至最新季尾（今年11月），決賽球隊應保持停賽前的原有班底，以保持公平性，「盃賽章則由初賽至決賽應貫徹一致，不應臨時轉換，難道復賽因球員不足就改例踢7人足球？」他對足總今次修例感莫名其妙：「我看不到有急切性要轉章則，看不到決賽球隊會出現球員短缺情况，反而會繼續擴軍，無疑是對理文有不利情况。足總可能想得未夠周全，希望非一刀切。」

東方主教練李志堅回應，因疫情延長球季至跨季度是無可奈何，足總此舉相信是考慮到球員合約或變動，不評論其他球會意見，「沒有方法是絕對完美，延長球季衍生的問題，是有球員會完約，球會或需轉換球員，甚至替換大半隊，屆時或會出現不夠球員情况」。

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