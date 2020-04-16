【英超】紐卡素易主密謀換帥　賓尼迪斯大熱　或撼泰利及謝拉特爭帥位 (21:58)

英國傳媒昨廣泛報道，34歲沙特阿拉伯王儲穆罕默德名下的沙特主權基金（PIF），透過中介以3億鎊（約29億港元）收購紐卡素約八成股權。新班子上任在即，球隊首務或是換帥。不少英國博彩公司預測，現任主帥布魯士勢下台，曾在2016至19年掌帥、現任中超大連人教練的賓尼迪斯，以三倍成大熱人選。而曾領祖雲達斯五奪意甲冠軍的艾歷利，以及阿士東維拉助教泰利緊隨其後。

不少「喜鵲」球迷期望，艾殊利的離開能為球隊帶來改變。然而來自沙特阿拉伯的新任「話事人」，未正式掌權已飽受批評。透過中介購入近八成股權、現任沙特國王薩勒曼之子穆罕默德，涉及兩年前《華盛頓郵報》記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）被殺案。身兼副首相及國防大臣的穆罕默德，曾被批評打壓異己，更曾出兵參與在鄰國也門的軍事行動。國際特赦組織認為，穆罕默德收購「喜鵲」是形象工程，盼一改外界近年對沙特的印象。

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