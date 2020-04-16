【港超】最快8．15復賽　飛馬確認棄權　貝鈞奇：有信心至少6隊續戰 (18:38)

足總早前向10間港超球會提出復賽初步建議，球季於9月中旬重開。貝鈞奇今午會後稱，聽取多間球會意見後，今季復賽日期最早為8月15日，但會視乎最終參賽球隊數目，調整為8月下旬或9月重開，完季日期暫定11月7日。至於3場盃賽足總盃、高級組銀牌及菁英盃的決賽，期望在9至10月期間舉行。貝鈞奇補充，決賽兩支球隊若有球員在轉會窗重開後轉投對壘球隊，因在盃賽已註冊，故不能在決賽倒戈，復賽後的聯賽則不受限制。

至於復賽球隊數目，貝鈞奇確認，暫只有香港飛馬一隊提出不會參賽，足總設定本月30日前為申請退賽的截止日，退賽球隊今季成績將作廢，他稱有信心最終至少有6隊續參賽：「我們沒有設定最少參賽數目，但我們與球會交談後，估計至少會有6隊繼續參加。」

貝鈞奇補充，今季不設升降制，下季預定今年11月下旬開鑼、明年6月完季，將維持10隊。貝鈞奇指這已諮詢各港超隊意見，認為此方案延續性較好，對球會及球員影響減至最低。大部分港超球員均於5月31日約滿，貝鈞奇說，球會需跟球員協商，希望雙方可互相諒解。他透露，政府已為各球會補貼過去兩個月閉門比賽的開支，每隊涉及約4、5萬元。

港甲、乙、丙及女子等業餘聯賽，將確定腰斬。暫列港甲榜首的晉峰，早前已表明有意「升超」，貝鈞奇補充，會視乎情况再邀請有意升班的港甲球會。

飛馬會長羅傑承表示，同意今季補賽提前8月中進行，從而將今季與下季開季拉開一些距離。他認為，不要鼓勵沒爭標機會的隊伍參賽：「今季不設降班，榜尾球隊大多已撤走外援，如參賽目的是當下季熱身賽，只會拖長補賽期，亦增加足總工作量。強弱懸殊比賽全沒吸引力，也沒經濟效益，相反補賽若只有前列4至5隊參加，為爭標或爭亞洲賽資格，每場必搏盡，可增賽事觀賞性。」

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