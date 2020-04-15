【港超】港超電競賽近千人觀戰　傑志吉祥物互射極刑挫港腳梁諾恆 (21:55)

足總今午在facebook專頁直播「港超聯在家作賽」首圈及8強，由10支港超隊代表在電玩遊戲《PES2020》中一較高下，直播有近千人觀戰，包括佳聯元朗主帥郭嘉諾及中華台北足球協會專頁。佳聯元朗在羅振庭控制下先拔頭籌，在全日首場賽事以2：0擊敗理文，但其後在8強不敵愉園出局。東方龍獅派出中華台北隊射手陳浩瑋，挑戰港隊射手夏志明控制的冠忠南區，最終由「子彈」夏志明贏出這場「港台大戰」。

最特別的參賽者要數傑志吉祥物傑仔，這隻「藍鳥」自言是秘密參賽，賽前又在facebook專頁表示遺失手掣，但最終仍能如期出戰。傑仔和港腳梁諾恆控制的富力踢至加時賽和2：2，互射12碼後，傑仔以總比數5：4驚險晉級，4強將對同樣沒派出球員、由職員「愉蛋」出戰的愉園。

相關報道：【中超】中國國腳于漢超涉塗改車牌 行政拘留15日 被恒大開除

其他報道：【新冠肺炎】港將李振豪康復有進展 糞便病毒測試陰性 待第二次檢測