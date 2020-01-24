【新冠肺炎】特朗普要求重開體育賽事　點名NBA主席任顧問小組 (18:58)

美國為新冠肺炎疫情最嚴重的國家，經濟嚴重受創，總統特朗普今早（15日）在記者會要求各大體育賽會盡快復賽，盼藉體育振興經濟，又稱已看厭棒球比賽重播。據報他將與一眾體育界高層視像會議，包括四大職業體育聯盟主席及部分球隊班主。
NBA上月12日宣布無限期停賽，職業棒球聯盟（MLB）翌日煞停開季，美國各大體育賽事相繼停擺至今。美國的確診個案今日突破60萬宗，經濟亦因而陷入低潮，總統特朗普今日在例行記者會上，要求盡快重啟各大體育賽事：「我們必須讓體育比賽回歸，我已看膩14年前的棒球賽，雖然我沒時間看，頂多是每天上班前看一次投球。」
一班體育界高層被列入顧問小組名單，研究各大體育賽事復賽可行性，包括四大職業體育聯盟主席阿當施華（Adam Silver）、曼弗雷德（Rob Manfred）、谷戴爾（Roger Goodell）、比曼（Gary Bettman），以及美國網球協會、美國職業足球聯盟（MLS）、高爾夫球巡迴賽（PGA）、終極格鬥冠軍賽（UFC）、職業摔角聯盟（WWE）、運動汽車競賽協會的主席，而達拉斯獨行俠、達拉斯牛仔及新英倫愛國者3支球隊的班主亦被提及。特朗普表示會諮詢各人意見，部分將進行視像會議，亦會單獨通話。
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