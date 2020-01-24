【新冠肺炎】英超球員接復操指引　勢6月6日復賽　法甲擬6月17日重燃戰火 (21:47)

英格蘭職業聯賽（EFL）日前透露，希望英冠、英甲及英乙於6月6日復賽，以助低級組別球會避免破產，英超賽會也有意跟隨。《每日郵報》報道，英超賽會已指示球員，需減少在家訓練至5月4日；換言之，球員將在5月5日接受會方新訓練計劃，提高健康水平，符合傳統季前賽的要求。之後預計球員能在5月底能恢復集體訓練，球員亦被強烈要求不能有離開英國的度假計劃。至於一些必須離英的球員，要獲得球會批准，而且應在48小時內歸隊。

法國職業聯賽協會（LFP）則計劃法甲在6月17日重開，於7月25日結束，故此未來難免三日一戰。而德甲很可能是五大聯賽中首個重開的聯賽，德甲已有多支球隊復操，如無意外可在5月9日再戰江湖。而西甲和意甲日期分別暫定在5月28日和5月31日，惟需視乎屆時疫情狀况而定。

此外，歐洲足協亦因應各國聯賽復賽日期，暫將歐聯和歐霸的16強賽事定在8月舉行。國際足協法律總監施華路則承認，會禁止今夏約滿的球員在球季結束前離隊，而且轉會窗不會在7月1日重開。

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