【港超】傳內地贊助商缺資金　和富大埔拖欠上月薪金 (14:48)

據了解，和富大埔的中國內地贊助商，疫情下資金周轉出現問題，有「拖糧」情况，在2月底才發放1月的薪金，球員3月的薪金至今仍未發放，部分本地球員未收到2月薪金。今季贏波或和波的獎金，至今仍未派發。據悉除了大埔，有港超中下游球隊亦未發放上月薪酬，2月的薪酬亦延遲發放。

大埔總監兼主教練馮凱文今日接受本報查詢時，證實3月薪金在疫情下延遲發放：「遲咗少少有時都無可厚非，我亦都諒解同接受。」他補充。會方指最快本月中支付上月薪金，而贊助商亦會繼續贊助至季尾。

港超近季多次爆出球隊欠薪消息，上季大埔奪冠後，曾傳出拖欠冠軍獎金，其後前球會主席蔡尚圻稱已找清應付獎金。夢想FC在上季尾傳出「拖糧」，有外援一度拒操，而夢想今季因贊助商退出而棄戰港超，主動自降甲組。

另外，港足U23中場、22歲台法混血兒杜國榆，去年中在西乙B球會胡米利亞效力半季後，去年底轉到芬蘭試腳，即將加盟芬蘭超級聯賽的老牌球會HIFK足球會；芬蘭聯賽暫定6月才開季。他兩年前代表港足U23參加亞運，亦是港足去年初省港盃冠軍成員。

相關報道：【港超】足總推復賽初步建議 擬9月中重開 休季僅三周 下季11月底開鑼

其他報道：【新冠肺炎】熱刺無意售卡尼予聯賽對手 英超通知球會召回海外球員準備復賽