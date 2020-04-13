【英超】查頓辛祖社交網直播故意喝水　「新飲水哥」暗示未來投曼聯 (18:20)

查頓辛祖加盟多蒙特3季，今季表現大熟大勇，上陣35場貢獻17球兼19次助攻，立即成為轉會窗炙手可熱的球星，傳獲曼聯、車路士及利物浦等英超列強均有意爭相以巨額羅致。

正當辛祖來季所歸何處仍在傳聞階段，當事人昨晚在Instagram開直播與球迷互動時，一個舉動卻立即再次成為新聞頭條。事緣有球迷留言寫上「如果你將加盟曼聯便喝一口水」，辛祖看了瑩幕後笑了一下，稍作考慮後結果真的拿起水樽喝水。雖不知他是回應球迷，還是碰巧口渴，但已引起球迷以至傳媒熱論，這名英格蘭隊翼鋒下一站，將選擇「入魔」加盟曼聯。據此前報道，辛祖的轉會費高達1.2億鎊（約11.4億港元），這名德甲2月最有價值球員，雖也獲車路士垂青，但據報他已表明無意登陸史丹福橋球場。除了辛祖，加盟多蒙特不足半季的另一新星艾寧夏蘭特，《阿斯報》報道，這名19歲挪威隊前鋒，獲皇家馬德里主帥施丹，視為跟曼聯中場保羅普巴同為「首要羅致目標」，這或令轉會成為涉及3隊的「三角交易」。而曼聯的目標，還有阿士東維拉隊長基亞利殊。

另邊廂，加蓬足總主席日前公開表示，阿仙奴射手奧巴美揚應轉投更有爭標野心的球隊。兵工廠名宿保羅麥臣今日在報章專欄呼籲，這名30歲前鋒應該留隊：「現時在英超可爭冠的球隊不多，亦不多球隊的條件較他在阿仙奴好。奧巴美揚每周都可上陣，他去曼聯或其他球隊，若有4、5場表現低迷，便會失去出場機會。當球員接近生涯尾聲時，必須考慮能否繼續享受比賽。如果我是他，我會留在阿仙奴。」

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