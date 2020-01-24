【新冠肺炎】熱刺無意售卡尼予聯賽對手　英超通知球會召回海外球員準備復賽 (22:31)

日前有消息指熱刺因財困，或出售有離心的哈利卡尼，不過據BBC報道指，會方無意將卡尼賣予英超對手，意味曼聯即使斥資2億鎊（19億港元）轉會費，亦無法將這名英格蘭隊隊長收歸旗下。此外，熱刺今發聲明宣布撤回員工減薪的決定，承諾所有員工於未來兩個月都會取發全額薪金，只有董事會成員將減薪。

英超至今剛剛停擺一個月，英國《郵報》報道，英超賽會已通知20間英超球會，建議本地球員不准離開英國，仍身在外地的球員則需下月2日前歸隊，待接受14天隔離，從而在下月16日球隊可恢復操練。

另外，英國《泰晤士報》引述消息指，英格蘭足總提出以溫布萊球場及聖佐治公園國家足球中心，作為今季英超餘下賽事的中立場，確保同一場地在一日內，最多可踢4場閉門比賽，以盡快完成賽程，同時盡量減少職球員交通往返次數，亦鄰近酒店方便安頓球隊。另外，《每日郵報》報道，英超賽會向取得英超轉播權的《Sky Sports》及《BT Sport》施壓，禁止旗下員工在官方節目或頻道，向球隊職球員追問任何有關球季何時重開、比賽暫停對球員影響等問題，否則將被視為違反賽會指引，撤銷之後的採訪權利。

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