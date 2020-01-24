【新冠肺炎】意甲擬復賽前安排所有球員作病毒測試　布雷西亞主席再揚言罷賽毋懼扣分 (17:17)

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意大利傳媒早前曾報道，意甲賽會考慮在5月復賽，但前題是確保所有職球員未有感染，球隊的操練亦需遵守相關指引，以避免交叉感染。《米蘭體育報》昨報道，賽會或安排所有職球員在復賽前作病毒測試，倘落實將最快在本月27日進行。之後賽會將給予4星期予球隊復操，至5月31日重開。然而相關措施成效備受質疑，部分球迷認為已有例子證明，新冠肺炎確診者在康復後會重新染病，病毒測試的結果並非百分百可信。亦有部分網民擔憂，不少球隊如祖雲達斯的球員已離意大利，並需遵守所在國家的隔離指引。在疫情未能受控下，這些球員或未能返回意大利。

另外，位列意甲榜尾的布雷西亞主席施連奴繼早前明言反對復賽後，昨再次開腔要求將今季意甲取消：「假如聯賽重開，我也不會讓我的球隊比賽。若果因此而要扣分的話，就隨他們吧。我會為此承擔責任。」施連奴又否認因不想球隊降班而反對意甲重開的傳聞：「那些攻擊我的人可來布雷西亞走走，看看疫情有什麽影響，然後才下判斷。意甲賽會也應該關注所有球隊的財政狀况，我不是說害怕球隊破產，布雷西亞的財政也非常穩健，但這是賽會的責任。」

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