【港超】足總推復賽初步建議　擬9月中重開　休季僅三周　下季11月底開鑼 (16:07)

新冠肺炎疫情令今季港超三度停擺，現更無限期停賽。足總上周中收集各球會意見後，近日發放復賽的初步建議給10間港超球會，並要求在本周中回覆。消息指，在疫情仍然不穩下，足總提議今季餘下的44場聯賽及3場盃賽決賽，計劃在今年9月第3個周末重開，目標在11月上旬完成，為期約兩個月，並不設升降制。而夏季轉會窗，將延至今季最後一場賽事後才生效。

不過，建議中提及，2020/21球季則於今年11月下旬開鑼，令新舊球季相隔只有21天，並維持在明年6月前完季。未有如部分球會建議，提早改制推行年初開鑼的亞洲賽季。足總指，此舉為將球會與球員合約等問題影響減至最低，並希望按「五年計劃」逐步籌備，有充分諮詢才實踐更改球季。

香港飛馬早前已表明，不會參加今季重開的餘下賽事，消息指足總亦有提及球會在疫情下的退賽安排，必須於本月內書面申請退賽，並按章程，足總不會處分退賽球會，並保留其下季參賽資格，而退出球會今季有關比賽及賽果都將被取消。

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