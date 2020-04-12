【英超】傳無冠論惹怒熱刺班主　哈利卡尼或以2億鎊入魔 (19:23)

英超因疫情已停賽逾1個月，仍未落實復賽日期，對熱刺已造成沉重財政壓力，皆因其價值達10億鎊（約9.65億港元）的熱刺新球場，仍未付貸款6.37億鎊；未清還的球員轉會費為8300萬鎊；利維今季花逾1億鎊添入新兵尼當比利、賴恩施斯隆及貝雲積。

據英國傳媒報道，利維為減輕熱刺財政壓力，很有機會允許旗下的英格蘭國家隊隊長哈利卡尼轉投曼聯，轉會費若最終為2億鎊，將打破巴西隊球星尼馬在2017年，由巴塞隆拿投巴黎聖日耳門的1.98億鎊世界紀錄，即使最終未能刷新世界紀錄，仍勢超過曼聯中場保羅普巴在2016年，以8900萬鎊由祖雲達斯回巢「紅魔」的英超紀錄。卡尼早前明言若繼續無冠，不排除離開熱刺。據報言論已觸怒利維，希望將他賣走，或令卡尼入「魔」水到渠成。

保加利亞隊名宿貝碧托夫，贊成卡尼像他在2008年時由熱刺轉會曼聯：「卡尼目前的情况，與我當年很相似。」此外，利物浦名宿梅菲稱：「卡尼擁有世界級前鋒的質素，是曼聯的最後一塊拼圖。」曼聯中場已坐擁普巴及波基斯費南迪斯，他又指卡尼會是與二人合力創造完美足球的最佳人物，而且可令拉舒福特移回邊線最佳位置，獻出更佳表現。

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