【英超】孫興慜疫境服兵役籲球迷勿圍觀　熱刺或與車路士爭古天奴 (20:40)

孫興慜前年協助韓國隊贏得亞運金牌，因而獲減免兩年兵役，但仍需接受為期3周的軍事訓練課程，故藉英超因疫情復賽無期，回到韓國完成隔離程序後，將於本月20日到濟州島的海軍陸戰隊基地報到。英國《鏡報》早前報道，孫興慜今次除了要鏟青頭髮，或需要面對吸入催淚煙等新兵訓練。

熱刺球迷組織THST近日則發聲明，反對球會向非球員員工減薪，以及要求公開交代實行無薪假安排的原因，希望改為透過球會高層減薪解決問題，並指：「聲譽對足球極為重要，不僅是情感上，商業角度也是一樣。」另《鏡報》報道，熱刺加入爭逐巴西隊中場菲臘比古天奴，希望力壓車路士將這名借至拜仁慕尼黑的中場，帶回英超。現排英超榜尾的諾域治，則宣布與盧森堡隊23歲前鋒辛拿利簽約3年，對方將於今夏加盟，為疫情下首宗英超轉會。

另外，繼修咸頓後，韋斯咸成為第二間球員同意延遲領薪的英超球會。領隊莫耶斯及副主席布蘭迪等更帶頭減薪三成，以確保球會在疫情期間不裁員。李斯特城則宣布，經過球員與管理層磋商後達成共識，承諾今季結束前，球會所有全職及兼職員工都會如常發薪，並不打算使用政府資助。

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