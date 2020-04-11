【東京奧運】組委會秘書長：難保證東奧明年如期　未再考慮後備方案 (16:49)

日本的新冠肺炎疫情持續，確診個案累積超過5000宗，東京都等7個都府縣日前進入緊急狀態。東奧組委會秘書長武藤敏郎周五以視像方式舉行記者會，交代奧運在疫情下的籌備進度，他表示：「沒有人能確定到了明年7月疫情是否已結束，我們當然也無法交出明確答案。我們的立場是為延期一年而準備，應全力以赴，而不是考慮替代方案。」他又指目前九成東奧組委會職員以遙距方式工作，至今亦未有人染疫。

此外，國際體操聯會公布東奧資格最新安排，世界盃阿塞拜疆站上月13日在舉行決賽前腰斬，會以資格賽排名為最終成績，意味正爭取入圍東奧的吊環港將吳翹充名列第8。吳翹充原計劃在決賽衝擊金牌，以保出戰東奧希望，如今出線難度大增。該會亦表示餘下的資格賽場地不變，新賽期待疫情發展再決定。至於參賽選手的出生日期要求，隨東奧放寬年齡限制一年，即明年滿18歲的男子選手及滿16年的女子選手，本來差一年才適齡，如今將可出戰東奧。

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