【新冠肺炎】利物浦名宿杜格利殊確診　魯殊謝拉特送祝福 (16:07)

杜格利殊的家人透過利物浦官網發聲明，表示他在周三（8日）不適入院，原本只是注射靜脈抗生素，但後來接受新冠病毒檢測，證實呈陽性反應，現於醫院接受治療，但提及他至今未有出現任何病徵。聲明補充，「國王」此前一直跟家人在家中隔離，他希望所有人都遵從政府的防疫建議，並期待不久後可以回家；利物浦亦向杜格利殊及其家人送上祝福。

69歲的杜格利殊是利物浦的傳奇人物，球員時代效力利物浦13季，司職前鋒的他為紅軍贏得6次英甲頂級聯賽及3次歐冠（歐聯前身）錦標。他掛靴後兩度執教紅軍，助球隊三奪聯賽冠軍，之後改教布力般流浪，在1994/95球季贏得英超。利物浦對上一次成為聯賽盟主，是1989/90年球季，正是由「國王」執教。

現任蘇超球隊格拉斯哥流浪領隊的利物浦前隊長謝拉特，在杜格利殊第二次執教紅軍時曾與他共事，攜手贏得2012年英格蘭聯賽盃冠軍。當他得悉對方確診，在社交網上載了女兒跟杜格利殊的合照，並寫上：「祝願國王早日康復。」名宿魯殊亦祝願昔日戰友早日康復，不忘打上球會名言「YNWA」（You’ll never walk alone）的hashtag。另一紅軍名宿加歷查，還上載了自己年少時與「國王」的合照。而現時效力利物浦的球員，如占士米拿、艾利臣比加等人，亦在網上致以慰問。

英超已有多人確診新冠肺炎，早前包括阿仙奴領隊阿迪達及車路士小將赫臣奧杜爾，阿迪達昨日表示已痊癒。

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