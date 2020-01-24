【新冠肺炎】英律師：FIFA無權阻球員約滿離隊　車路士恐最受打擊 (21:57)

國際足協（FIFA）早前曾嘗試，就球員於6月30日到期合同定下延長計劃，但未有定案，受聘於英格蘭職業球員工會（PFA）的體育律師迪馬高表示，這些球員將在無約束力情况下離隊。他說：「從法律層面來看，球員已約滿後，便不是球會的僱員，將不能被迫繼續為球隊效力。沒有人能強迫球員，包括國際足協，英格蘭足總，球會或任何人。」

迪馬高無視FIFA的言論，意味車路士或成最受打擊的英超球隊，事關隊中3名攻擊手基奧特、柏度洛迪古斯及韋利安都是6月尾便約滿，而後者被「藍戰士」拒絕給予3年合同後，已透露勢會「落車」，盛傳熱刺及阿仙奴都對垂青他，惟其經理人基亞卻指仍未有定案。柏度也前途成謎，最新潛在買家是羅馬。此外，不受利物浦重用的中場拉爾拉拿、熱刺守將維頓漢、般尼門將赫特及般尼茅夫翼鋒賴恩費沙等，亦或會另謀發展。

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