【西甲】美斯難忍假消息網上闢謠　稱未有為細哨付保釋金　無意離巴塞投國米 (20:41)

近日有報道指，美斯為身陷牢獄之苦的巴塞隆拿前隊友朗拿甸奴，支付160萬美元（約1240萬港元）的保釋金；另有指美斯未來或會離開巴塞，轉投國際米蘭或其青訓母會紐維爾舊生。32歲的美斯也許厭倦了這些傳聞，今日在Facebook及Instagram的個人帳戶，發布限時動態，上載媒體報道上述消息的截圖，逐一寫上皆為「謊言」。

不過，美斯效力的巴塞隆拿，最近就確實蘊釀大地震。據報多達6名董事局成員已請辭，並發聯合聲明，要求疫情結束後重新選出球會會長，矛頭直指巴塞現任會長巴杜美。報道指，巴杜美曾要求4名職位同屬總監的董事局成員離任，最後再多兩人加入其中。

巴塞今季球會問題麻煩多多，前帥華維迪今年1月被炒，體育總監艾比度在2月曾暗批球員未有盡全力，身為隊長的美斯隨即開腔反擊。早前球會因疫情要求球員減薪七成，也引起雙方關係緊張。

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