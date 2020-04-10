【新冠肺炎】日相撲界首現病例　部屋多人不適　大阪職籃逾六成球員確診 (19:38)

日本相撲協會未有公布該名力士身分及所屬部屋，但指對方上周六發燒，兩天後一度退燒，但其後再次發高燒，有呼吸困難，甚至咳嗽痰中帶血等徵狀。經過多次檢測，首次為陽性，第二次為陰性，但最終再接受檢測呈陽性反應，昨日送院治理。

據報道，這名力士隸屬的相撲部屋，還有多名力士都感身體不適，但現時只有該名力士接受病毒檢測，故該部屋力士及職員都將會接受檢測，而部屋經已停止相撲訓練。

日本相撲協會上周已將原定5月初舉行的夏場所，以及7月的名古屋場所，同樣延遲兩周開幕。而上月在大阪舉行的春場所，最終閉門完成15日的賽事。

另邊廂，日本職業籃球聯賽的大阪七福神隊，爆發大規模的感染群組，報道指有15名球員中多達11人確診，連同職員在內共有12人確診，目前都在治療當中。球隊表示確診的球員病徵輕微，並按指示球會全隊人員都會接受檢測。

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