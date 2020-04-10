【新冠肺炎】哥帥痛失摯親　徒弟阿迪達慰問　保持聯繫冀對方節哀 (18:46)

曼城主帥哥迪奧拿的82歲母親早前染疫後不治，球壇各界均致以慰問。曾與哥帥在曼城共事、現任阿仙奴主帥的阿迪達，早前亦曾感染新冠肺炎但已痊癒。這名西班牙籍教練透露哥帥一直擔心母親健康，並已向對方致以慰問。
哥帥痛失摯親後，包括曼城一眾球員以及巴塞隆拿及拜仁慕尼黑等球會均致以慰問。哥帥麾下史達寧更有感而發，提醒大家留在家中避免外出。曾與哥帥在曼城合作、早前同樣感染新冠肺炎但已康復的阿仙奴主帥阿迪達，透露對方一直擔心母親的安危：「我有與他保持聯繫，他一直擔心母親的健康，因為她已一把年紀，而且還需要在家隔離。」阿迪達亦表示，已向亦師亦友的哥帥致以慰問，盼對方可節哀順變，渡過難關。
阿迪達同時透露，自己已完全康復，家人亦再未有病徵：「我感覺良好，已完全康復。在感染後我花了5至7天時間調整身體狀態，其後更不幸傳染了太太和同住的人，但所有人都已經痊癒。事實上我很多朋友也受疫情影響，但在這個艱難時刻大家應守望相助，亦要保護自己。」
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