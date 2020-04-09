【新冠肺炎】歐國盃延期後再受打擊　意西足總疫情未止或放棄承辦 (18:11)

歐國盃原定今年6月12日開鑼，由意大利羅馬、英國倫敦、西班牙畢爾包等12個城市，合辦為期一個月的決賽周。不過，賽會上月宣布因疫情延至明年6月11日揭幕，昨日再傳出合辦方式或要推倒重來。英國《每日郵報》指，西班牙及意大利足總均擔心，因國內新冠肺炎死亡數字持續上升，經濟亦大受打擊，或未能履行承諾舉行賽事，迫使歐洲足協開會對策。唯一令歐洲足協放心的是，決賽原定在倫敦溫布萊球場舉行，英足總表明不會受疫情影響。

而《紐約時報》報道，德甲準備5月初閉門復賽，以趕及6月底完成餘下賽事，或成為歐洲最早重開的頂級聯賽，賽會亦不排除今年其他賽事都要閉門舉行；德甲及德乙大部分球隊近日已復操。

12個合辦城市一覽

城市 球場

英格蘭倫敦 溫布萊球場

德國慕尼黑 安聯球場

西班牙畢爾包 新聖馬美斯球場

意大利羅馬 奧林匹高球場

荷蘭阿姆斯特丹 告魯夫球場

俄羅斯聖彼得堡 十字架運動場

蘇格蘭格拉斯哥 咸普頓公園球場

愛爾蘭都柏林 新蘭斯敦路球場

丹麥哥本哈根 帕肯球場

阿塞拜疆巴庫 巴庫奧林匹克球場

匈牙利布達佩斯 普斯卡斯體育場

羅馬尼亞布加勒斯特 國家體育場

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