【新冠肺炎】武磊自我感覺已康復　待接受病毒檢測　身價跌200萬歐元 (16:17)

愛斯賓奴至今已有10名職球員感染新冠肺炎，據報大部分經已痊癒。28歲的武磊昨日亦撰文表示：「從自我感覺來講，應該可以說已經恢復了，只是還沒有去做核酸復測。」他在文中透露，今周起已恢復訓練，包括在家中踏單車機及健身等，但他指太太現時仍有咳嗽及微燒，令他首次親自下廚，並向隊友分享菜式：「我們現在經歷的，可說是人生目前為止最艱難的時刻，相比之下足球場上的勝負排名，更是如此微不足道，等到重新開賽那一天，我要好好享受在賽場上重生。」

此外，足球網站《轉會市場》公布最新球員身價評估，武磊的身價由1000萬歐元跌至800萬歐元（約6701萬港元），但仍是身價最高的中國隊球員。愛斯賓奴暫列西甲榜尾，另有報道指簽約兩年半的武磊表明，即使球隊降班都不會離隊。

而隨着武漢解除「封城」後，王霜等3名中國女足國腳，已乘坐中國足協專車離開武漢，抵達女足集訓地的蘇州，她們隔離14天後正式歸隊。

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