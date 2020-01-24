【抗疫基金】第二輪援助惠及體育界　港協副會長霍啟剛：教練補貼金額未如理想 (22:26)

行政長官林鄭月娥宣布逾1300億元的新一輪援助措施，於學校任教或註冊體育教練可獲一筆過7500元補貼，自上月28日起禁止營業的健身中心、桌球室、保齡球場等場所，將獲10萬元補貼，而上述場所的「關門令」今日落實延至本月23日。

霍啟剛回應最新援助措施時，表示樂見政府採納體育界選委部分意見，但指對教練補貼的金額未如理想。他上月中聯同全體體育界選委進行問卷調查，了解體育教練及教學機構在疫情的情况，本月初按調查結果建議政府向教練發放1萬元一次性補貼。

霍啟剛又促請政府繼續研究其他支援方式，緩和體育界人才流失。他又表示將爭取金錢外的抒困措施，包括在兼顧防疫需要下，研究有限度開放康文署轄下場地，助體育教練重拾教職等。

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