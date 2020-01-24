【新冠肺炎】西甲最快5.28重開　意甲或移師羅馬完賽　祖雲國米失地利 (23:04)

新冠肺炎疫情蔓延下，比利時甲組聯賽早前率先腰斬，然而歐洲部分聯賽據報無意跟隨，即使西班牙新冠肺炎確診數字仍高企，但西甲賽會主席泰巴斯認為若情况許可，聯賽最快可於5月28日重開。
西班牙的新冠肺炎確診個案暫為全球第二多，當地政府早前宣布進入緊急狀態，至本月26日屆滿。泰巴斯在周二接受訪問時稱，倘今季西甲腰斬，各隊共損失約10億歐元（約84億港元），賽會正與歐洲足協就復賽磋商，有信心今季聯賽不會取消：「我們未就西甲重開定下確實日期，這需與政府商討，但最有可能的日子是5月28日，以及6月6日或28日。」泰巴斯同時建議，歐洲足協可考慮在各地聯賽煞科後，才安排歐聯及歐霸重開：「例如英超和西甲有20隊，但德甲只有18隊，安排賽程時要考慮不同因素。」
另外，據意大利《共和報》報道，意甲賽會或考慮在聯賽重開後，將所有賽事安排在羅馬市上演。包括祖雲達斯及國際米蘭等球隊均位處北部城市，當地亦正是意大利疫情最嚴峻的地區。《米蘭體育報》則報道，賽會或考慮批准所有球隊在下月4日復操，但會參考德甲的做法，要求球員分組練習，減低感染風險。同因疫情停擺的荷甲，亦就復賽制定時間表。據報賽會否決阿積士等球隊要求腰斬的建議，計劃在5月15日讓各隊復操，在6月19日閉門重開聯賽。
歐洲主要聯賽擬復賽日期
德甲 5月2日
西甲 5月28日
荷甲 6月19日
英超 無限期暫停
意甲 無限期暫停
法甲 無限期暫停
相關報道：【新冠肺炎】摩連奴領尼當比利等操練 熱刺促守限聚令
相關字詞﹕編輯推介 體育 西甲 意甲 祖雲達斯 國際米蘭 荷甲 復賽 抗疫新階段 新型冠狀病毒肺炎 疫情 西班牙 確診 第二多 意大利北部 羅馬