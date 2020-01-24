【新冠肺炎】西甲最快5.28重開　意甲或移師羅馬完賽　祖雲國米失地利 (23:04)

西班牙的新冠肺炎確診個案暫為全球第二多，當地政府早前宣布進入緊急狀態，至本月26日屆滿。泰巴斯在周二接受訪問時稱，倘今季西甲腰斬，各隊共損失約10億歐元（約84億港元），賽會正與歐洲足協就復賽磋商，有信心今季聯賽不會取消：「我們未就西甲重開定下確實日期，這需與政府商討，但最有可能的日子是5月28日，以及6月6日或28日。」泰巴斯同時建議，歐洲足協可考慮在各地聯賽煞科後，才安排歐聯及歐霸重開：「例如英超和西甲有20隊，但德甲只有18隊，安排賽程時要考慮不同因素。」

另外，據意大利《共和報》報道，意甲賽會或考慮在聯賽重開後，將所有賽事安排在羅馬市上演。包括祖雲達斯及國際米蘭等球隊均位處北部城市，當地亦正是意大利疫情最嚴峻的地區。《米蘭體育報》則報道，賽會或考慮批准所有球隊在下月4日復操，但會參考德甲的做法，要求球員分組練習，減低感染風險。同因疫情停擺的荷甲，亦就復賽制定時間表。據報賽會否決阿積士等球隊要求腰斬的建議，計劃在5月15日讓各隊復操，在6月19日閉門重開聯賽。

歐洲主要聯賽擬復賽日期

德甲 5月2日

西甲 5月28日

荷甲 6月19日

英超 無限期暫停

意甲 無限期暫停

法甲 無限期暫停

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