【東京奧運】國家訓練中心因緊急狀態令關閉　日奧運代表急遷 (19:21)

日本首相安倍晉三周二宣布，因應新型冠狀病毒肺炎疫情嚴峻，東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫、福岡7個都府縣，即日起進入緊急狀態至下月6日。日本體育理事會今日（8日）證實，兩個奧運主要訓練設施需要關閉，分別是國家訓練中心（NTC）及運動科學學院，預料至下月6日才會重開。

羽毛球、柔道等日本隊代表，無法再使用相關設施訓練，當局亦要安排臨時住所，但表示該處有訓練設施予奧運及殘奧頂級運動員。2020年東京奧運延至明年7月揭幕後，聖火原本於福島作公眾展覽，但亦因疫情暫停，未知何時重新開放。

日本共同社周二亦報道，安倍晉三計劃本月內改建東京都部分奧運設施，讓徵狀輕微的新冠肺炎患者入住及治療。國際奧委會則公布奧運部分資格賽安排，該會表示尚有約5000個奧運資格待決，除早前公布已奪的資格可獲保留，今次表示年齡上下限交由各項目聯會，按需要決定是否放寬年齡限制，但未提及奧運宣布延期前提議的增加入場券。

而世界田徑聯會宣布，奧運資格積分由4月6日起暫停計算至12月，之後的比賽才會計算排名，直至國際奧委會訂下的截止日期，意味搶分期將延長4個月。港隊仍在在多個項目分途搶分，馬拉松的姚潔貞、競走一姐程小雅、「欄后」呂麗瑤、跳遠的陳銘泰、俞雅欣，均有更多比賽機會爭取入奧積分。

其他報道：【傳奇落難】花逾千萬保釋離監獄 細哨移送酒店候審

其他報道：【新冠肺炎】摩連奴領尼當比利等操練 熱刺促守限聚令