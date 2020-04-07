【世界盃】美司法部起訴最少3人　涉俄羅斯及卡塔爾世盃賄選 (20:01)

今次被起訴的包括美國霍士集團、西班牙《Imagina》的3名前高層，以及烏拉圭體育傳銷公司《Full Play Group》，據報他們在10年前向時任南美足協、中北美洲及加勒比海足協的主席行賄，以換取世界盃決賽周和部份外圍賽，以及美洲國家盃轉播權。

起訴書亦提及，已故前南美足協主席里奧斯（Nicolas Leoz）、時任巴西足總主席泰斯拿（Ricardo Teixeira）及一名不具名的共犯，涉在2010年國際足協執行委員會會議上收受賄款，保證會將2022年世界盃主辦國的票投予卡塔爾。

而前中北美洲及加勒比海足協主席的傑克禾拿（Jack Warner）及前危地馬拉足協主席沙古路（Rafael Salguero），則被指分別曾收取總共500萬美元（約3880萬港元）及100萬美元（約780萬港元）賄款，並承諾將在2018年世界盃主辦權的投票中選擇俄羅斯。

其他新聞：【新冠肺炎】球壇為哥帥喪母致哀 史達寧：悲慘消息提醒居家防疫的重要

其他新聞：【港超】流浪已向部分球員支薪提早完約 飛馬提出減薪或解約