【新冠肺炎】本港兩周內確診個案倍增　體院延長「封關」至4.22 (19:06)

體院自3名空手道代表確診新冠肺炎，隨即實施「封關」措施以減少人流，只有全職運動員及教練可以在內訓練，其間不得離開體院，當中運動員全是來自9個奧運項目，只有不足200人。措施原定實行至明日（8日），但體院今午表示，每天確診個案持續維持在雙位數字水平，累計個案已超過900宗，對比於兩周前的400多宗，增幅超過一倍，疫情相當嚴峻，因而延長實施特別措施。

措施包括延長特別集訓安排至4月22日，奧運及殘奧運動員過去兩周已在內訓練的，可繼續留在位處火炭的體院總部；從外地返港、正接受強制家居檢疫的運動員及教練，在完成14天隔離後，需得總教練批准，才可從家居檢疫設施，直接返回體院宿舍及訓練；體院餐廳在這段期間只為運動員及教練提供膳食服務。

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