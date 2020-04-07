【港超】流浪已向部分球員支薪提早完約　飛馬提出減薪或解約 (17:10)

東方龍獅及富力R&F昨日均指，傾向支持球季延至9月重開，但標準流浪總監李輝立接受本報查詢時確認，早前已向7、8名本地球員支付球季餘下薪酬，以提早完成今季合約，在港多年的安達、基藍馬及史堤芬彭利拿則會留隊，另外多名外援縱有意回國與家人團聚，但受疫情影響未能返國，暫續留隊至5月底約滿，並透露日內將跟會長莫耀強開會，傾談球員5月完約後安排，強調無意向球員減薪。他認為，若9月才重開球季，涉及不少行政問題：「如球員5月完約後，重新註冊、體測及保險等問題，足總需要仔細處理。」

另邊廂，據悉飛馬高層上周五通知球員暫停訓練，近日陸續向職球員提出兩方案，一是按原定薪酬支付至5月底，二為減薪以完成整份合約，而外援或悉數不獲留用。飛馬主教練文彼得接受查詢時確認，球會正跟球員協調，希望可取得共識解決現有問題，而自己亦會減薪：「這個決定其實對大家都辛苦，不過迫不得已，但我接受，因為現時需要共渡難關。」

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