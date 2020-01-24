【新冠肺炎】曼聯勢棄政府資助　全數支付900員工　福仔「慈善帽子戲法」籌1.9億 (22:30)

日前有英國傳媒報道，利物浦將動用政府資助，補貼其員工的80%薪酬，事後遭各界批評。另邊廂，《每日郵報》今日報道，曼聯將於今周內通知約900名非球員的員工，其工資將繼續由球會全數支付，不需政府資助。「紅魔」上月已承諾在餘下球季，續向比賽日的臨時工發放薪金，涉及3000人。而曼聯隊長哈利馬古尼為首一眾球員，早前已同意將月薪的三成人工，即約350萬鎊（約3330萬港元），捐予英國國民保健服務。

此外，曼聯球星拉舒福特在養傷期間積極行善，最近跟英國慈善機構「FareShare」合作，僅用一周已籌得總值約2000萬鎊（約1.9億港元）的善款及物資，交給該機構作購買食物予有需要的兒童。當中「福仔」成功呼籲至少3間英國大型連鎖超市或食品公司，捐贈善款及大量食品，包括Tesco捐出1500萬鎊食物、Asda捐出250萬鎊捐款，Co-op捐出價值150萬鎊食物，事後英國傳媒也戲言「福仔」大演「慈善帽子戲法」。對此拉舒福特說：「我只是想正確地影響下一代，我知道有些貧窮的孩子，當學校關閉後，是未能得到免費的飯菜。」

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