【電競：有片】戴巴拿未病癒仍反勝巴利　德甲球證勇挫慕遜加柏中場 (19:38)

保羅戴巴拿上月確診新冠肺炎後，早前在第2次檢測呈陰性，但其後作第3次檢測後再呈陽性，續需隔離治療。

不過這名26歲阿根廷籍球星，仍響應聯合國兒童基金會舉辦的FIFA電競籌款活動，並在比賽中以3：1反勝加里夫巴利，足證自己精神狀態良好。

至於德甲舉辦的「德甲在家挑戰賽」，更打破現實界限，讓球證參與其中，其中當地著名球證艾迪堅（Deniz Aytekin），控制德國隊，以2︰1擊敗控制自己球會的慕遜加柏中場莊拿斯荷夫曼。

此外，世界一級方程式（F1）虛擬大獎賽第2站，由法拉利新星陸奇尼在澳洲站賽道封王，F2車手龍加特摘亞。而上屆奧運男子公路單車賽金牌得主的比利時車手雲阿維馬特，則在虛擬環法蘭德斯賽，贏得這項春季經典賽的網上冠軍。

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