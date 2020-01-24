【新冠肺炎】特朗普冀12美國體育聯盟盡快復賽　NFL如期9月5日開鑼　NBA計劃同日煞科 (16:35)

特朗普昨與包括NBA、NFL、MLB、NHL、美職、PGA、LPGA、UFC及WWE等共12個美國體育聯盟進行電話會議，消息人士指，特朗普在會上表明希望各大聯盟可以盡快復賽，並於8或9月讓球迷可以重回球場觀戰。

身為NBA球隊紐約人球迷的特朗普，在白宮的簡短聲明中表示：「我希望球迷們可以重回球館，希望能夠盡快，只要我們準備就緒的話。我相信球迷也想回來，他們想看籃球、棒球、美式足球和冰球。他們想看比賽。他們想走上高爾夫球場，享受乾淨、美好及清新的空氣。」消息指，特朗普在會上希望NFL可如期在9月5日開賽，而據報NBA亦已計劃盡快復賽，並在9月5日前完成今季餘下賽事，但復賽安排需先待公共衛生局許可才會實行。

另外，由16名NBA球員參戰的《NBA 2K20》球員電競錦標賽今上演餘下4場首圈，新星八村壘以74：71險勝早前克服新冠肺炎康復的米曹，而其餘晉級還有戴雲布克卡、祖蒙特及夏路爾，8強將在香港時間本周三早上舉行。

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