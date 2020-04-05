【新冠肺炎】杜奧巴轟在非洲試疫苗言論　法國醫學專家道歉 (19:33)

法國巴黎科欽醫院深切治療部主管Jean-Paul Mira，與一家國立研究機構主管Camille Locht，上周三於電視節目受訪，當時Jean-Paul Mira提出在非洲研發疫苗的可行性，Camille Locht答覆道：「你的提議是對的。」此言論引來反彈，前科特迪瓦隊球星杜奧巴怒轟：「非洲不是實驗室，我強烈譴責此等涉及種族歧視的言論。我們希望世界一同協力，救助非洲的生命，而非當我們是白老鼠。」伊度奧亦怒不可遏道：「非洲不是供你玩弄的。」

It is totally inconceivable we keep on cautioning this. Africa isn’t a testing lab. I would like to vividly denounce those demeaning, false and most of all deeply racists words. Helps us save Africa with the current ongoing Covid 19 and flatten the curve. pic.twitter.com/41GIpXaIYv — Didier Drogba (@didierdrogba) April 2, 2020

Jean-Paul Mira前日透過任職醫院道歉：「我就在電視節目的笨拙言論，在此向所有被傷害和感到被侮辱的人致歉。」至於另一涉事者Camille Locht的任職機構，卻在Twitter指網上流傳的影片有誤導成分，又加上「#FakeNews」標籤，強調全球均受疫情影響，非洲在協助研究上不應被排除在外。

#FakeNews Une vidéo tronquée, tirée d’1 interview sur @LCI d’1 de nos chercheurs à propos de l’utilisation potentielle du vaccin #BCG contre le #COVID19 fait l’objet d’interprétations erronées sur les réseaux sociaux. Voici les bonnes explications. ⬇️⬇️ pic.twitter.com/3QRcLgOkso — Inserm (@Inserm) April 2, 2020

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