【新冠肺炎】杜奧巴轟在非洲試疫苗言論　法國醫學專家道歉 (19:33)

法國巴黎科欽醫院深切治療部主管Jean-Paul Mira,與一家國立研究機構主管Camille Locht,上周三於電視節目受訪,當時Jean-Paul Mira提出在非洲研發疫苗的可行性,Camille Locht答覆道:「你的提議是對的。」此言論引來反彈,前科特迪瓦隊球星杜奧巴怒轟:「非洲不是實驗室,我強烈譴責此等涉及種族歧視的言論。我們希望世界一同協力,救助非洲的生命,而非當我們是白老鼠。」伊度奧亦怒不可遏道:「非洲不是供你玩弄的。」

It is totally inconceivable we keep on cautioning this.

Africa isn’t a testing lab.

I would like to vividly denounce those demeaning, false and most of all deeply racists words.

