【足球】范志毅稱曾為國家棄紅軍　當年罵中國隊不要臉：被斷章取義 (17:45)

現年50歲的范志毅於1994至98年，在上海申花打出名堂，轉會當時的英冠球隊水晶宮，至2021年再投蘇格蘭球會登地，他近日在社交平台與球迷互動，突然自爆在2000年夏天獲得轉會利物浦的機會。他感慨地回憶道：「利物浦給我合約的前提，是不參加當時的2000年亞洲盃（當年10月舉行），這點我做不到，畢竟我是中國人，國家利益高於一切。你們就默默為我鼓鼓掌，曾經也給利物浦看到過，我就OK了。」

他亦不負所托，帶領國足取得亞洲盃殿軍，翌年當選亞洲足球先生，其後更協助中國隊破天荒躋身2002年世界盃決賽周。總計他1992至2002年代表中國隊上陣132次入19球。另外，他離開登地後，曾返回英球壇效力卡迪夫城，其後兩度效力香港球會澎馬流浪，而且當過該隊教練。

國足這些年持續不振，內地球迷極失望，范志毅亦曾為2013年中主場友賽慘負泰國隊1：5，炮轟「中國足球臉都不要了」及「再這樣下去連越南都輸了」。他今次說當年的說話被斷章取義，並稱：「輸球沒關系，但要輸得起。怎麼輸這樣的球，你穿國字號的衣服，自己的球門讓人這樣打進去，讓人晃倒了在地上打空門打進，所以說才有當時這樣一段話。」

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