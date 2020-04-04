【東京奧運】男足適齡限制料放寬至24歲　日本隊16將受惠 (21:16)

奧運男足過去設年齡限制，除3名超齡球員外，其餘需為U23球員。隨着東奧因疫情推遲一年，至明年7月23日揭幕，國際足協初步同意年齡限制改為U24，即1997年1月1日或之後出生者仍可參賽。一旦落實，效力曼城的巴西隊前鋒加比爾捷西斯、日本隊的板倉滉、三好康兒等16名主力，均不用佔上超齡球員名額。國際奧委會昨日亦確認，各項資格賽限期延至明年6月29日，最終入圍名單在明年7月5日出爐，細節將在本月中有定案。

另外，東奧拳擊歐洲區外圍賽早前腰斬，有拳土耳其隊拳手回國後確診新冠肺炎。俄羅斯隊近日證實總教練同樣染疫，懷疑感染原因是在飛機與早前確診的亞美尼亞隊教練交談。除土、俄兩隊外，克羅地亞隊拳手早前亦對病毒檢測呈陽性。

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