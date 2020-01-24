【NBA】美媒：高比拜仁入選今年名人堂　鄧肯偕加納特齊入圍 (18:00)

據《The Athletic》消息指，同樣於2016年退役的NBA名宿高比拜仁、鄧肯及加納特，在首輪投票已「夠票入閘」，意味在名人堂委員會24票中，3人至少獲得18票。大會原定在明晨NCAA美國大學籃球季後賽4強舉行期間，公布名人堂名單，但賽事已因疫情取消，將改以網上形式公布。頒獎禮暫定如期於8月29日舉行，據報屆時將以特別方式向早前離世的高比致敬。

另外，猶他爵士宣布裁走部分職員，成為首支因疫情而裁員的NBA球隊。費城76人球星安必特則與會方合作籌款，以資助當地展開抗體測試，研發疫苗抗疫。

至於NBA藉賽事停頓期間，與著名籃球遊戲《NBA 2K20》合作舉辦比賽，共16名球員參賽，今日舉行了4場首輪賽事，布魯克林籃網球星杜蘭特操控的洛杉磯快艇，最終以62：78不敵應屆入樽王戴歷鍾斯操控的密爾沃基公鹿。同日晉級的還有阿特蘭大鷹隊新星崔爾楊格、鳳凰城太陽的上季選秀狀元迪安祖艾頓，以及洛杉磯快艇後衛比維利。另外4場首圈將在香港時間周一進行。

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