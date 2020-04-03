【新冠肺炎】73歲皇馬名宿賓尼圖染疫亡　前巴塞門將羅士圖列巴好轉 (21:46)

皇家馬德里在聲明中指，賓尼圖是「球會史上其中一個最偉大的傳奇」。他自16歲加入皇家馬德里青訓，1966年在皇馬展開職業賽生涯，1966至68年曾外借華拉度列，其後返回皇馬，踢至1982年收山，其間為「銀河艦隊」上陣420次，當中西甲披甲317次入2球，坐擁6次西甲和5次西班牙盃錦標，亦是球隊在1975和80年「雙冠王」的功臣。他的最大遺憾是1981年在歐洲冠軍球會盃決賽不敵利物浦。他在1970年代曾為西班牙隊出賽22次，但從未出席世界盃和歐洲國家盃決賽周，曾參戰1968年奧運足球賽，小鬍子亦令球迷留下印象。

至於日前確診的巴塞隆拿及土耳其隊名宿羅士圖列巴則度過危險期，已離開深切治療部，轉到普通病房繼續醫治。他的妻子表示，丈夫過去數天皮膚和嘴唇呈灰色，出現呼吸困難、心跳不正常和說話困難的狀况。羅士圖列巴協助土耳其隊獲得2002年世界盃季軍後，翌年由費倫巴治轉投巴塞，卻不受重用，只曾上陣7次，至2006年返回費倫巴治。

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