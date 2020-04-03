【港超】足總傾向今季不腰斬　貝鈞奇：或延至9月復賽 (16:03)

足總早前宣布港超暫停至本月13日，但本港疫情加劇，包括有傑志教練團成員確診，貝鈞奇今日承認以現時情况，今季難以在5月31日前完季，但足總傾向將聯賽再度延期，而非腰斬：「初步傾向將聯賽再押後至9、10月重開，新球季則與一些球會建議相同，在明年初開鑼，提早跟亞洲賽季接軌。」他補充，大部分球員在5月31日約滿，若腰斬球季至明年初才開季，擔心球員在「真空期」生計將受影響，呼籲球會跟球員詳細協商薪酬問題，「此時希望大家齊心合力，共渡時艱」。

足總原定下周二與各港超球會代表會面，但政府實施「限聚令」下，貝鈞奇透露會議考慮改以電話或視像形式閉門舉行，而足總已去信諮詢各港超球會意見。至於原定下周一重開的足總將軍澳足球訓練中心，貝鈞奇稱現時難以重開，需再作通知。

愉園昨晚則在專頁發公告，表示未獲邀請派代表出席昨日的球會會議，「因此無法掌握各項討論的詳細內容，亦未曾以任何形式就出席人士之討論結果表態」。愉園指，對任何有助解決當下困難方案持開放態度，並相信透過協商，可以找出最適合及最能保障持份者的出路。

相關報道：【新冠肺炎】8港超隊同意腰斬球季 倡3盃賽決賽延至明年初

其他報道：【新冠肺炎】傑志70職球員病毒檢測全呈陰性 續隔離至下周日 朱志光：如釋重負